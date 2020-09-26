دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتذرت قطر عن استكمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك بعد تخلي الدولة الفلسطينية عن رئاستها، حسبما كشف مصدر مطلع لـCNN، السبت.

وأكدت الدوحة أنها لن تستكمل الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية مع تمسكها بحقها في رئاسة الدورة المقبلة المقررة في مارس/أذار المقبل، وفق ما ذكر المصدر.

وأشار المصدر لـCNN إلى أن المندوبية طلبت تعميم المذكرة التي تضمنت قرار قطر على الدول الأعضاء.

وكانت قد تخلت السلطة الفلسطينية عن رئاسة الدورة الحالية والتي عُقدت في أعقاب توصل الإمارات والبحرين لاتفاق تطبيع علاقات كامل مع إسرائيل.