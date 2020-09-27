إصابة جبران باسيل بفيروس كورونا.. فكيف كانت ردود الفعل؟

الشرق الأوسط
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إصابة جبران باسيل بفيروس كورونا.. فكيف كانت ردود الفعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر، الأحد، عن إصابة وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، بفيروس كورونا.

وجاء في البيان الصادر عن المكتب: "اكتشف النائب جبران باسيل البارحة مساءً انه مصاب بفيروس الكورونا، و قد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل امس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا"، على حد تعبيره.

وتابع المكتب في بيانه قائلا: "لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم مؤخراً ،إذ لا يمكن الاتصال بهم افرادياً، وللاعتذار منهم ايضاً لعدم معرفته بالامر قبل ذلك".

وأثار هذا الخبر ردود فعل متباينة في الأوسطا الإعلامية اللبنانية على موقع تويتر، فهكذا جاءت ردود الفعل:

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