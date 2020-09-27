إيران:الحد الأدنى لمعاقبة أمريكا على قتل سليماني هو مغادرة العراق فورا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأحد، أن "الحد الأدنى لمعاقبة" الولايات المتحدة الأمريكية على قتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، هو مغادرة المنطقة فورا خاصة من العراق.

وقال شمخاني، خلال استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، إن "اغتيال القائدين قاسم سليماني و(نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي) أبومهدي المهندس إرهاب رسمي"، مضيفا أن "الحد الأدنى لعقاب مرتكبي هذه الجريمة الكبرى هو مغادرة المنطقة فورا، خاصة من البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة".

وتابع شمخاني بالقول إن "أقل ما يُنتظر من العراق هو المتابعة الجادة لهذا العمل الجبان في الدوائر الدولية ذات العلاقة"، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين طهران وبغداد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان مصدر رفيع المستوى في الحكومة العراقية قد كشف، في تصريحات لـCNN، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من إقدام بلاده على إغلاق سفارتها في العاصمة العراقية، بغداد، حال استمرار الميليشيات المدعومة من إيران باستهدافها، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح.