دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عن تطوير صاروخ جديد بمدى 700 كيلومتر، فيما أكد قائد الحرس الثوري حسين سلامي أن بلاده لن تتوقف عن إنتاج ما يعزز قدرتها وقوتها.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن الحرس الثوري أزاح الستار عن "جيل جديد من الصواريخ البالستية البحرية باسم (ذوالفقار بصير)، بمدى 700 كيلومتر"، خلال معرض القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وأضافت أن "صاروخ (ذوالفقار بصير) هو أحدث صواريخ (ذوالفقار) ومجهز برأس حربي ويبلغ مداه 700 كيلومتر". وتابعت بأن "صاروخ ذوالفقار أرض – أرض بمدى يتراوح بين 700 إلى 750 كيلومترا، واستخدم في ضرب مقرات داعش وفي الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد" التي كانت تضم قوات أمريكية، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي: "لقد أدركنا جيدا معادلات الاستقلال والعزة والكرامة، وبالتالي فإننا لن نتوقف مطلقا عن إنتاج ما يعزز قدراتنا وقوتنا"، وفقا لما نقلته (إرنا).

وأضاف أن "عرض المنجزات والقدرات الاستراتيجية الجوفضائية مظهر ساطع للثقة بالنفس والروح الوطنية للشعب الإيراني، خاصة وأن الجزء الأكبر من التطور في هذا المجال حصل في ظل الحظر"، الذي تفرضه الولايات المتحدة.

واعتبر سلامي أن "هذا مؤشر واضح على أننا استطعنا أن نخلق من الحظر فرصة لإحداث طفرة في التطور والتقدم في المجالات الدفاعية". وقال إن "الحرب اليوم هي حرب الإرادات، والشعب الايراني الذي شخص طريقه الواضح سيواصل هذا الطريق بعزم وإرادة لا تلين".