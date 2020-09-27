دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، أن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين يشمل 15 جنديا سعوديا.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ترحب باتفاق تبادل الأسرى الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد، من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف المتحدث باسم التحالف أن "اتفاق تبادل الأسرى يعتبر امتدادا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية ستوكهولم"، وتابع بالقول إنه "لا ينبغي أن يستخدم في أي مزايدات سياسية أو عسكرية"، مؤكدا أن "هذا الملف ملف إنساني بحت".

وأوضح المالكي أنه سيكون هناك تبادل إجمالي 1081 أسيرا من قبل طرفي النزاع في اليمن بموجب الاتفاق. وقال إن "الحكومة اليمنية ستقوم بإطلاق سراح ما مجموعه 681 أسيرا، ويقوم الطرف الثاني بإطلاق 400 أسير، بينهم 15 من الجنود السعوديين و4 من القوات السودانية" المشاركة مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكان غريفيث قد أعلن عن توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من ألف أسير بعد مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، ووصفه بأنه "إنجاز مهم للغاية"، مضيفا أن الوفدين اتفقا على الاجتماع مجددا "للتفاوض بشأن عمليات إطلاق سراح جديدة".