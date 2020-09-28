دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية البحريني السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الإثنين، الأمين العامة لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف إلى السعي لوضع حد لما وصفه بـ"الكذب والهذيان"، تعليقا على تصريحات قطر عن "الغزو".

وقال الشيخ خالد بن أحمد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ألا يتوجب على الأمين العام لمجلس التعاون أن يسعى لوضع حد لهذا الكذب والهذيان المتكرر"، مرفقا خبر CNN بالعربية عن تصريحات وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع الشيخ خالد العطية عن خطة غزو قطر.

وكان العطية قد صرح بأنه كانت هناك خطة لـ"غزو" قطر من قبل ما وصفها بـ"دول الحصار"، في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة والمتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مضيفا أن "التخطيط بني على مرحلتين: الحصار والضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري، ومن ثم الغزو العسكري".

وكان الشيخ خالد بن أحمد يتولى منصب وزير خارجية البحرين عندما أعلنت الدول الأربع مقاطعة قطر في يونيو عام 2017، حتى إعفائه من منصبه في مطلع عام 2020، ليخلفه في منصب وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي.