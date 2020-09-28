دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، الإفراج عن 68 طفلا من المتهمين بقضية المشاركة بأحداق شغب في البلاد خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في بيان نشرته النيابة العامة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت فيه: "أمر السيد المستشار النائب العام، الأحد، الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بإخلاء سبيل 68 طفلا من المتهمين في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف بيان النائب العام أن الإفراج جاء بعد "أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا".

وأضافت النيابة المصرية: " هذا، وتعكف النيابة العامة على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها".