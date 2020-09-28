أردوغان يتحدث عن حق بلاده شرقي المتوسط بصفتها "وريث الحضارة العثمانية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده تسعى لبسط السلام في منطقة شرق المتوسط بصفتها "وريثة الحضارة العثمانية".

وقال أردوغان في كلمة له نقلت ما جاء فيها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "كل خطوة يتم اتخاذها في البحر المتوسط تؤثر بشكل مباشر على أمن وحقوق ومصالح بلادنا"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "بصفتنا أمة ورثت الحضارة العثمانية والسلام في البحر المتوسط، نريد إعادة إحياء مناخ السلام في هذه المنطقة".

وتابع أردوغان قائلا: "لا يتحقق السلام المتوسطي إلا بإدخال تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في المعادلة"، وأضاف: "يمكننا حل المشاكل في البحر المتوسط عبر جمع كل الفاعلين في المنطقة حول طاولة واحدة، وليس عن طريق إقصاء بعضنا البعض"، حسب تعبيره.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يستغل "الفرص الدبلوماسية لحل الأزمة وخضع لليونان وقبرص الرومية"، مطالبا بجعل البحر المتوسط "واحة سلام" وعدم "تلويث مياهه" بالخلافات، حسب قوله.