ردا على تصريحات "خطة غزو قطر"... قرقاش: ما قاله العطية هذيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، على ما قاله وزير الخارجية القطري السابق، خالد العطية، واصفا إياه بـ"الهذيان".

وكتب قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد"، على حد تعبيره.

وكان قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد العطية، إن خطة لغزو قطر على مرحلتين كانت موجودة لدى ما وصفها بـ"دول الحصار" في إشارة إلى الدول التي أعلنت مقاطعتها للدوحة والمتمثلة بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر.

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة القطرية ضمن برنامج، وقال فيها العطية: "الحقيقة لم يكن هناك نية، كان هناك تخطيط لغزو قطر، التخطيط بني على مرحلتين، الحصار الضغط على الشعب على اعتبار أنه قد يكون هناك تأثير مباشر على الشارع القطري ومن ثم الغزو العسكري"، على حد تعبيره.