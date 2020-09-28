دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لقي 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم بعد سقوط صاروخ "كاتيوشا" أطقله "خارجين عن القانون" على منزلهم قرب مطار بغداد الدولي، الإثنين، وفق ما جاء في بيان للقوات المسلحة العراقية.

وجاء في البيان إن مجموعة من الخارجين عن القانون أقدموا على إطلاق صاروخ كاتيوشا على منزل عائلة في حي الرضوانية ودمروه بالكامل ما أسفر عن سقوط 5 ضحايا منهم 3 أطفال وسيدتان، بالإضافة لإصابة طفلين، ولفت البيان إلى أن مصدر الصاروخ كان منطقة "الجهاد".

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفصل عناصر القوى الأمن المقصرين بعد الحادثة ودعا لتحقيق فيما حدث، وفقا لبيان الجيش.

وأمر الكاظمي بفتح تحقيق فوري بالحادثة وملاحقة الجناة بصرف النظر عن انتماءاتهم وعلاقاتهم وتطبيق أشد العقوبات عليهم.

وذكر مصدران أمنيان لـCNN أن الصاروخ سقط بالقرب من قاعدة عراقية مشتركة بالقرب من المطار.