بعد تقرير "إذاعة مظاهرات مفبركة في مصر".. إعلامي بالجزيرة يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر الجدل حول صحة مقاطع الفيديو التي يتم تداولها عن مظاهرات في مصر وصفت بانها ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان آخرها مقطع فيديو نشرته قناة الجزيرة، قالت عنه الشركة المصرية التي تملك العديد من الصحف والمحطات التلفزيونية إنه "مفبرك داخل استوديو".

هذا يعني انهم فبركوا مظاهرات ٣٠ مليون متظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي واذاعتها معظم القنوات التلفزيونية في العالم !!! #مصر https://t.co/1XxYFznLnx

الإعلامي بقناة الجزيرة ، جمال ريان، رد يتغريدات على صفحته الرسمية بتويتر: "هذا يعني انهم فبركوا مظاهرات 30 مليون متظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي واذاعتها معظم القنوات التلفزيونية في العالم!."

الاعلام المصري غبي جدا ، هذا اعتراف منه بفبركة المظاهرات المؤيدة للسيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي ، سبحان الله يمهل ولا يهمل #ارحل_يا_سيسي مصر

وتابع في تغريدة منفصلة: "الاعلام المصري غبي جدا، هذا اعتراف منه بفبركة المظاهرات المؤيدة للسيسي ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، سبحان الله يمهل ولا يهمل.. جمهورية مصر العربية للفبركة التلفزيونية للمظاهرات".

وعبر قناة "CBC Extra" الإخبارية المصرية، جرى بث مشاهد بعنوان "إزاي تفبرك مظاهرة". وكانت لما قالت القناة إنها كواليس تصوير أحد المقاطع الفيديو "المفبركة" داخل "استديو"، وخلال مقطع الفيديو ظهر تجمع لمجموعة من الأفراد، فيما تردد صوت شخص في خلفية المشهد، بدا أنه يوجههم خلال عملية التصوير، قائلا: "متضحكش، كأنك في مظاهرة بجد".

وتملك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الصحف والمحطات التليفزيونية في مصر، مثل صحف "اليوم السابع والوطن والدستور وصوت الأمة"، إضافة إلى قنوات "أون تي في والحياة واكسترا نيوز ودي ام سي".