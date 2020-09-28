دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن أمن الدولة السعودي القبض على خلية "إرهابية" تدربت في معسكرات الحرس الثوري، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة: "الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية"، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث قائلا: "من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين"، وكشف عن ضبط عدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الخلية.

وأشار المسؤول إلى أن عدد عناصر الخلية بلغ 10، بينهم 3 تلقوا التدريبات العسكرية في إيران.