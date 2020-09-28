تداول فيديو "إهانة حرمة القرآن" في الكويت.. والداخلية تعقب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص "يهين حرمة القرآن" قام بعدها بنشره على حساباته الاجتماعية.

وزارة الداخلية الكويتية عقّبت في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن الشخص الذي يظهر في مقطع الفيديو "آسيوي" وأنها رجال الأمن ألقوا القبض عليه لأنه "تعدى على القيّم الدينية".

الإعلام الأمني: قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط الآسيوي الذي انتشر مقطع فيديو له، شوهد يقوم بالتعدي على حرمة القرآن الكريم عمداً https://t.co/FENdrhkYfd

وجاء في البيان: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط الآسيوي الذي انتشر مقطع فيديو له، شوهد يقوم بالتعدي على حرمة القرآن الكريم عمدا".

وأضافت الداخلية في بيانها: "تم ضبطه وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يتعلق بالواقعة"، مهيبة "بالجميع الالتزام بالآداب العامة في البلاد واحترام القيم الدينية وتؤكد أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص يقوم بالتطاول على الذات الإلهية والدين الإسلامي."