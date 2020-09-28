شاهد كيف رد محمد بن سلمان على سؤاله عما إذا أمر بقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعدت النيابة العامة في إسطنبول، الإثنين، لائحة اتهام ثانية ضد 6 سعوديين، في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية بأن "النيابة طلبت في لائحة الاتهام، بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد على اثنين من المشتبه بهم، والحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من الأربعة الآخرين".

وذكرت "الأناضول" أن النيابة قدمت اللائحة الثانية ضد المتهمين السعوديين الستة وبينهم اثنان كانا يعملان في القنصلية السعودية إلى المحكمة لدمجها مع القضية المرفوعة ضد 20 متهما بمقتل خاشقجي، في لائحة الاتهام الأولى.

وأوضحت "الأناضول" أن المشتبه بهما اللذين طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد المشدد بحقهما، كانا أعضاء في الفريق الذي نفذ الجريمة، وغادرا تركيا عقب الحادثة، ويواجهان تهمة "القتل العمد والتعذيب الوحشي مع سابق الإصرار والترصد".

وأضافت أن الأربعة الآخرين توجهوا على الفور إثر تنفيذ الجريمة إلى مكان الحادثة، وقاموا بطمس الأدلة، ثم غادروا تركيا بعدها، ويواجهون تهمة بتهمة "إخفاء أو إزالة أو تغيير أدلة الجريمة".

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت محكمة تركية عقد الجلسة الثانية لمحاكمة قتلة خاشقجي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة اتهام ضد 20 سعوديا، بتهم بينها التعذيب الوحشي والقتل والتحريض.