أمير قطر يجري اتصالين هاتفيين برئيسي أرمينيا وأذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالين هاتفيين برئيسي أرمينيا وأذربيجان، وذلك بعد يوم من آخر جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعا الطرفين للجوء إلى الحلول السلمية للنزاع بين دولتيهما.

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأذري، دعا أمير قطر إلى "تهدئة تهدئة الأوضاع والعمل على حل الخلاف بين البلدين عبر الحوار والطرق الدبلوماسية بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

ووجه الشيخ تميم بن حمد رسالة مماثلة للرئيس الأرميني، وناقش معه القضايا الثنائية، جسبما ذكرت الوكالة الرسمية القطرية.

وكان قد أجرى أمير قطر اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الإثنين، ناقش معه العلاقات الثنائية ووالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأناضول الرسمية التركية.

واندلعت مواجهات عسكرية عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان، صباح الأحد، وذلك تجسيدا للصراع الممتد لعقود طويلة على منطقة قره باغ، وتتهم أرمينيا تركيا بتقديم دعم عسكري وسيبراني وعبر المرتزقة لأذربيجان.