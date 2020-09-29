دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الخارجية الإيرانية على إعلان رئاسة أمن الدولة في السعودية القبض على خلية إرهابية تدربت لدى الحرس الثوري الإيراني، معتبرة أن القصة عبارة عن "مسرحية تافهة"، وفقا لما نقلته وكالة انباء فارس الرسمية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "ان الاتهامات الاخيرة من قبل المسؤولين السعوديين ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تاتي في امتداد مواقفها المكررة وعديمة القيمة خلال الاعوام الماضية"، على حد تعبيره.

وأضاف زادة قائلا: "إن حكام السعودية وبتخليهم عن العقلانية السياسية، وهذه المرة في اطار مسرحية تافهة، قد اختاروا فبركة ملف كاذب ضد ايران كاداة لصرف انظار الراي العام واسلوبا للتغطية على اجراءاتهم الفاشلة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "إن توجيه الاتهامات المكررة وعديمة القيمة من قبل حكام السعودية ليس الطريق الذي يوصل السعودية الى الهدف وان نصيحتنا هي انه عليها انتهاج طريق الصدق والحكمة بدلا عن كتابة السيناريوهات عديمة القيمة والممنهجة"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الإثنين، القبض على خلية إرهابية تدربت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وكان بحوزتها أنواع مختلفة من الأسلحة، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة.