إسرائيل: مصنع لصواريخ حزب الله قرب شركة الغاز ببيروت.. ونتنياهو يحذر من "مأساة أخرى"

الشرق الأوسط
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إسرائيل: مصنع لصواريخ حزب الله قرب شركة الغاز ببيروت.. ونتنياهو يحذر من "مأساة أخرى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الجيش الإسرائيلي عن مواقع قال إن حزب الله اللبناني يخبئ بها مواد تستخدم لصناعة الصواريخ الدقيقة، في مناطق مأهولة بالعاصمة، بيروت.

ونشر الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو للمواقع عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

ووكتب أدرعي في التغريدة: " كشف النقاب عن ثلاثة مواقع لانتاج مواد تستخدم في مشروع الصواريخ الدقيقة الذي يديره حزب الله في مناطق سكنية لبنانية مكتظة وبالقرب من اماكن يقصدها المواطنون دومًا"، على حد تعبيره.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "لبنان إلى أين؟ الجواب بات واضحًا ليبقى السؤال الأهم أين الدولة اللبنانية المؤتمنة على صيانة سيادتها وحماية شعبها؟"، حسب قوله.

من جانبه، أظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صورة مدخل مصنع الصواريخ التابع لحزب الله والذي يقع على مقربة من شركة الغاز وحذر من وقوع "مأساة أخرى" في حي الجناح، وذلك في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

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