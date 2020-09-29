دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، إلى عدم الالتفات إلى "ما يثار" في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع تصدر هاشتاغ باسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موقع تويتر.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: "ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتصدر هاشتاغ "#الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح" موقع تويتر في الكويت بأكثر من 60 ألف تغريدة، إضافة إلى هاشتاغات أخرى مثل "#الديوان_الأميري" و"#الكويت". وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري أن حالة الأمير الصحية "مستقرة ويتلقى العلاج المقرر".

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، سافر الشيخ صباح إلى الكويت "لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الكويت"، بحسب الديوان الأميري الذي لم يحدد ما هي العملية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح قد أعلن في 18 يوليو أن الشيخ صباح دخل المستشفى لإجراء "بعض الفحوصات الطبية"، كما أعلن عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا. وفي اليوم التالي، أعلن الديوان عن إجراء عملية جراحية لأمير الكويت "تكللت بالتوفيق والنجاح".