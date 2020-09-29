محطات في حياة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حكم الكويت في 29 يناير/ كانون الثاني عام 2006، خلفًا للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، ليصبح الشيخ صباح أمير الكويت الخامس عشر، حتى إعلان وفاته الثلاثاء، 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وفيما يلي أبرز المحطات في حياته بحسب الديوان الأميري:
- ولد الشيخ صباح في 16 يونيو عام 1929.
- تلقى تعليمه في مدارس الكويت، واستكمل دراسته على أيدي أساتذة خصوصيين.
- أصبح رئيسا لدائرة الشئون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشــر عام 1955.
- تولى وزارة الإرشاد والبناء في عام 1962.
- تولى منصب وزير الخارجية في 28 يناير 1963، واستمر في هذا المنصب في جميع الوزارات التي شكلت منذ عهد الاستقلال وحتى 20 أبريل 1991.
- أصبح وزيرا للإعلام بالوكالة في الفترة من 2 فبراير 1971 وحتى 3 فبراير 1975 إضافة إلى منصبه وزيرا للخارجية.
- عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء في 16 فبراير 1978 إضافة إلى منصب وزير الخارجية.
- تولى مجددا وزارة الإعلام بالوكالة بالإضافة إلى منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية في الفترة
- من 4 مارس 1981 وحتى 9 فبراير 1982.
- تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في 18 أكتوبر 1992.
- صدر مرسوم أميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء في 13 يوليو 2003.
- تمّت مُبايعته بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان أميراً لدولة الكويت في 29 يناير 2006.
- 29 سبتمبر 2020، إعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح