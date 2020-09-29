محطات في حياة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حكم الكويت في 29 يناير/ كانون الثاني عام 2006، خلفًا للشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، ليصبح الشيخ صباح أمير الكويت الخامس عشر، حتى إعلان وفاته الثلاثاء، 29 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وفيما يلي أبرز المحطات في حياته بحسب الديوان الأميري: