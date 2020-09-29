دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، على السعي لطرح قانون "البدون" على المجلس وحسمه، لافتا إلى أن عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، الاثنين، "لن يثني المجلس عن السعي إلى مناقشة قانون البدون وحسمه بالتصويت حتى لو تم فض دور الانعقاد وذلك وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية".

ولفت الغانم في تصريحات إعلامية نقلها موقع مجلس الأمة إلى أن قانون البدون الذي قدمه وأعضاء آخرون "في غاية الأهمية ويجب الانتهاء منه قبل نهاية هذا المجلس"، مضيفا وأن رئيس لجنة الداخلية والدفاع أبلغه "عدم اكتمال نصاب اجتماع اللجنة بسبب إصابة بعض أعضائها بمرض كورونا"، قائلا: "هذا ليس عذرا لهم، وعلى اللجنة أن تجتمع وترفع تقريرها سواء بالموافقة أو الرفض، وفض دور الانعقاد وفض دور الانعقاد لا يعني عدم التمكن من مناقشة هذا الموضوع بل سيناقش بإذن الله سواء في اجتماع غير عادي وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المتبعة وليحسم الأمر بالتصويت".

وأشار الغانم إلى أن "هناك 3 قوانين شبه متشابهة إلى حد كبير، ونحن نريد العنب وليس الناطور، ونريد قانونا يحافظ على هويتنا الوطنية ويضع حلا جذرياً لهذه المشكلة ولا نسعى لظلم أي فئة مهما كانت بعكس ما يحاول البعض أن يشيعه لأنه هو المستفيد من الأوضاع الحالية'.

وتابع قائلا: "أدعو الجميع قبل أن يبدي رأيه في أي قانون على الأقل أن يقرأه، لأنه تصلني بعض الاستفسارات وأقرأ بعض التعليقات التي تدل بوضوح جلي بأنهم لم يطلعوا أو يقرأوا هذا القانون"، مضيفا أن "هناك أناس لديها ملاحظات سواء مؤيدة أو معارضة ونحن في دولة ديمقراطية ويحسم الموضوع بالتصويت في مجلس الأمة، وعندما نتحدث عن مشاورات فما يتم الاتفاق عليه يقلل من هذه الخلافات لكن ما هو مختلف عليه ولم يتم التوافق بشأنه يحسم بالتصويت داخل قاعة عبد الله السالم".