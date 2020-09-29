دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أن وجود قواته في سوريا كان بهدف قتال الإرهابيين وأشار إلى أن بعض الدول التي يحميها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا تسمح بنشر تغريدة فيها انتقاد للملك أو الأمير، وذلك في إطار رده على انتقادات الأخير لحزب الله بعد فشل مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة.

وقال نصرالله لماكرون: " هناك دول عربية تحميها أنت لا يتجرأ فيها أحد أن يكتب تغريدة ينتقد فيها الملك أو الأمير"، مشيرا إلى أن ما يفعله ماكرون يتنافى مع الديمقراطية.

وأضاف الأمين العام لحزب الله في معرض رده على الرئيس الفرنسي قائلا: " قبلنا بتسمية مصطفى أديب بدون شروط وبحسن نية للتسهيل لكن الاستسلام وتسليم البلد هو أمر آخر"، حسب قوله.

وأكد نصرالله أن حزبه لا يمتلك أموالا ولا عائدات مالية ليحميها ونوه إلى أن الحزب لا يقبل بأن يخاطبه الرئيس الفرنسي بهذه اللغة.

وفي سياق متصل، قال نصرالله لماكرون: "نحن لم نذهب إلى سوريا لقتال المدنيين ذهبنا لمواجهة الجماعات التي تقولون عنها أنها إرهابية وتكفيرية وأنتم موجودين في سوريا بهذه الحجة"، على حد قوله.