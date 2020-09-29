بالصور.. السعودية تكشف ما عثرت عليه بحوزة الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران

الشرق الأوسط
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من المعدات التي عثرت عليها أمن الدولة السعودية مع الخلية الإرهابية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، مساء الاثنين إلقاء القبض على خلية إرهابية مرتبطة بإيران تلقت تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت أمن الدولة السعودية بالصور كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين أحدهما منزل والموقع الآخر عبارة عن مزرعة، معددة ما عثر عليه كالآتي:

1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.

2 ـ عدد (67) فتيل متفجر.

3 ـ عدد (51) صاعق متفجر كهربائي.

4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إليكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.

5 ـ عدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن.

6 ـ عدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية.

7 ـ عدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية.

8 ـ عدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية.

9 ـ عدد (4) أجهزة تنصت متطورة.

10 ـ عدد (1) مكينة لحام.

11 ـ عدد (4) رشاش كلاشنكوف.

12 ـ عدد (1) بندقية G3.

13 ـ عدد (1) بندقية قناص.

14 ـ عدد (2) مسدس.

15 ـ عدد (1) بندقية صيد هوائية.

16 ـ عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة.

17 ـ عدد (18) مخزن رشاش ومسدس.

18 ـ حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة.

19 ـ عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة.

20 ـ عدد (14) سلاح أبيض قتالي (سكين).

21 ـ ملابس عسكرية.

22 ـ عدد (2) منظار قناصة.

23 ـ عدد (1) منظار ليلي.

24 ـ عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي.

25 ـ عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول.

26 ـ عدد (2) جهاز خرائط قارمن.

27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.

28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.

29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.

30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.

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