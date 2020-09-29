دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، مساء الاثنين إلقاء القبض على خلية إرهابية مرتبطة بإيران تلقت تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

ضبط عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة، عدد (14) سلاح أبيض قتالي (سكين)، ملابس عسكرية، عدد (2) منظار قناصة، عدد (1) منظار ليلي، عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي، عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول، عدد (2)جهاز خرائط قارمن، عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.. https://t.co/6hkPnRIZPp

وكشفت أمن الدولة السعودية بالصور كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين أحدهما منزل والموقع الآخر عبارة عن مزرعة، معددة ما عثر عليه كالآتي:

1 ـ عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك.

2 ـ عدد (67) فتيل متفجر.

3 ـ عدد (51) صاعق متفجر كهربائي.

4 ـ مجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إليكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات.

5 ـ عدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن.

ضبط عدد (4) أجهزة تنصت متطورة، عدد (1) مكينة لحام، عدد (4) رشاش كلاشنكوف ،عدد (1) بندقية G3، عدد (1) بندقية قناص، عدد (2) مسدس، عدد (1) بندقية صيد هوائية، عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة، عدد (18) مخزن رشاش ومسدس، حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة.. #واس_عام https://t.co/bL2h3dpNIY

6 ـ عدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية.

7 ـ عدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية.

8 ـ عدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية.

9 ـ عدد (4) أجهزة تنصت متطورة.

10 ـ عدد (1) مكينة لحام.

ضبط عدد (11) جهاز هاتف محمول، عدد (2) جهاز لوحي ذكي، عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية. #واس_عام https://t.co/f4lIjdq2IV

11 ـ عدد (4) رشاش كلاشنكوف.

12 ـ عدد (1) بندقية G3.

13 ـ عدد (1) بندقية قناص.

14 ـ عدد (2) مسدس.

15 ـ عدد (1) بندقية صيد هوائية.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء. #واس_عام https://t.co/ltr0EELWBt

16 ـ عدد (4620) ذخيرة حية متنوعة.

17 ـ عدد (18) مخزن رشاش ومسدس.

18 ـ حاوية تخزين بلاستيكية للأسلحة محلية الصنع مقاس 6 بوصة.

19 ـ عدد (1) حقيبة تحتوي معدات تنظيف أسلحة.

20 ـ عدد (14) سلاح أبيض قتالي (سكين).

#عاجل #رئاسة_أمن_الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسول له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. والله الهادي إلى سواء السبيل. #واس_عام https://t.co/aEqVePpmV1

21 ـ ملابس عسكرية.

22 ـ عدد (2) منظار قناصة.

23 ـ عدد (1) منظار ليلي.

24 ـ عدد (3) أجهزة اتصال لاسلكي.

25 ـ عدد (1) جهاز كمبيوتر محمول.

26 ـ عدد (2) جهاز خرائط قارمن.

27 ـ عدد (1) نظارة شمسية مزودة بكاميرا تصوير وذاكرة تخزين وبطارية.

28 ـ عدد (11) جهاز هاتف محمول.

29 ـ عدد (2) جهاز لوحي ذكي.

30 ـ عدد (5) ذواكر تخزين خارجية، وعدد (6) ذواكر تخزين داخلية.