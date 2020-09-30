تداول صورة تظهر دموع أمير قطر أثناء تشييع الشيخ صباح الأحمد الصباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون ووسائل إعلام كويتية صورة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أثناء تشييع أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الأربعاء، أثناء انهمار الدموع من عينيه، في صورة اعتبر البعض أنها تعبر عن "الوفاء".

ويظهر أمير قطر في الصورة المتداولة والدموع في عينيه أثناء حمل جثمان الشيخ صباح إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات ليوارى الثرى.

وشارك الشيخ تميم بن حمد في مراسم تشييع أمير الكويت الراحل وفي صلاة الجنازة بعد أن وصل على رأس وفد إلى الكويت لهذه الغاية.

وكان قد رحل أمير الكويت عن عمر يناهز 91 عاما، الثلاثاء، ليخلفه في هذا لمنصب، ولي العهد، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تضمنت صورة أمير قطر:

دموع أمير قطر الشيخ تميم اثناء الصلاة على الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد https://t.co/eYRzVsR2ZT

فعلا الوفاء من شيم الرجال .. دموع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اثناء الصلاة #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح https://t.co/AjKUkCb3sC