بث مباشر.. تشييع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الصباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الصباح إلى الكويت، الأربعاء، بعد إعلان وفاته مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

وصول جثمان سمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله إلى ارض الوطن https://t.co/xM9ZamrVAs

جاء ذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في شريط عاجل، مؤكدة على أن وزارة الداخلية ستقوم بإغلاق بعض الطرق جزئيا لنقل جثمان الأمير الراحل، هي كالتالي:

- طريق الملك فيصل في الاتجاهين من قاعة التشريفات حتى الدائري الخامس

- طريق صبحان في الاتجاهين حتى جسر الملك فيصل

- طريق الشيخ زايد من شارع دمشق حتى المقبرتين

- شارع دمشق في الاتجاهين

- طريق الجهراء من دوار الأمم المتحدة حتى وصلة الدوحة