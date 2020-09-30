أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعربت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، عن "قلقها العميق" إزاء الأنباء التي تحدثت عن إرسال مقاتلين من ليبيا وسوريا إلى إقليم كره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "عناصر مسلحة تابعة لميليشيات، من سوريا وليبيا بالتحديد، أعيد فرزها إلى إقليم كره باغ الذي يعتبر منطقة نزاع، بهدف إقحامها بعمل عسكري".

وتابعت الوزارة قائلة إن هذه التحركات لن تقود إلى تصعيد أكبر للتوترات في المنطقة المتنازع عليها فحسب، بل ستخلق مخاطر أمنية طويلة الأمد لدول المنطقة كافة.

وختمت الخارجية الروسية بيانها بالقول: "نحث قادة الدول المعنية على اتخاذ إجراءات تمنع استخدام إرهابيين خارجيين ومرتزقة في النزاع"، وطالبت بانسحاب فوري من المنطقة.

وتشهد منطقة قره باغ صراعا مسلحا بين أرمينيا وأذربيجان منذ صبيحة الأحد، وسيطرت القوات الأرمنية على مناطق تعتبرها باكو ضمن نطاق سيطرتها.