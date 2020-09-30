دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية لأمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الصباح، بعد مراسم تنصيبه أميرا جديدا للبلاد خلفا للشيخ صباح الصباح، الذي أعلن عن وفاته، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.

وقال العاهل السعودي في برقيته: "تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ الذي فقدنا بوفاته أخاً عزيزاً وصديقاً وفياً خدم بلاده وأمته بكل إخلاص، وساهم ـ رحمه الله ـ فيما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وشعب دولة الكويت الشقيق الصبر والسلوان".

وتابع قائلا: "وإننا إذ نعزيكم ونعزي أنفسنا في فقيدنا، لنقدم لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين لسموكم ولشعب دولة الكويت الشقيق وقوفنا معكم في هذه الظروف، وأن المملكة والكويت وعلى مر التاريخ تربطهما أواصر راسخة من العلاقات الثنائية المتميزة ومصير مشترك واحد.. ونهنئكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلين المولى جل وعلا أن يوفق سموكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة الكويت وشعبها الشقيق، متمنين للكويت مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار".

من جهته أرسل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، برقية منفصلة للشيخ نواف الصباح، قال فيها: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، والذي بفقده ـ رحمه الله ـ فقدت الأمتان العربية والإسلامية قائداً بذل حياته في الدفاع عن قضايا شعبه وأمته، وترك أثراً عظيماً ومثالاً يحتذى في الحكمة والمحبة والسلام، وسيذكر التاريخ الأعمال الجليلة التي قدمها ـ رحمه الله".

وتابع قائلا: "المملكة اليوم تشاطر الكويت العزيزة مصابها الجلل، ونبتهل إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته.. وأبارك لسموكم توليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً المولى لكم دوام التوفيق والسداد، ومتمنياً للكويت المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".