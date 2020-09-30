السعودية.. مجلس الشورى يوافق على فرض عقوبة "التشهير بالمتحرشين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافق مجلس الشورى السعودي، الأربعاء، على "التشهير بالمتحرشين" بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع.

وأعلن المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".

وافق #مجلس_الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع. https://t.co/kNLtGZcuHk

وكشفت وسائل إعلام سعودية أن المجلس صوت على الملف الذي أُحيل إليه من جانب مجلس الوزراء، في الجلسة التي عُقدت الأربعاء.

وتستند السعودية في هذا القرار إلى رؤية أن التشهير بالمتحرشين سيشكل رادعا للأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة وبالتالي سيحد ذلك من انتشار الظاهرة في المملكة.