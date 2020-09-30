دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت وزارة الدفاع التركية ما وصفتها بـ"المزاعم" الأرمينية التي اتهمت أنقرة بتزويد أذربيجان بطائرات "إف-16" في المعركة الدائرة بين البلدين على إقليم قره باغ.

وقالت الدفاع التركية: "توجد مزاعم كاذبة لا تستند على أدلة تطلقها الحسابات الرسمية لأرمينيا حول استخدام الطائرات الحربية والمسيرات التركية ضدها".

وأضافت الوزارة في إطار ردها على يريفان: "القوات المسلحة الأذربيجانية أثبتت للعالم في الأيام القليلة الماضية أن لديها القدرة على تحقيق النصر بمفردها".

وكان قد اتهم الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، أنقرة بتقديم دعم عسكري لباكو عبر تزويدها بطائرات "إف-16" وإرسال مرتزقة للقتال بجانبها، وهو ما تنفيه تركيا بشكل قاطع.

وتشتبك القوات الأذرية مع نظيرتها الأرمينية منذ صباح الأحد الماضي، إذ سيطر الجيش الأرميني على مناطق تعتبرها باكو ضمن سيادتها، ورفض الجانب الأذري الحوار قبل انسحاب القوات الأرمنية من المناطقة التي سيطرت عليها خلال الأيام الماضية.