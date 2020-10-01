دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الكويت، الخميس، لتقديم العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معربا عن تقديره لمواقفه الداعمة للعلاقات المصرية الكويتية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأن السيسي التقى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتقديم "واجب العزاء والمواساة لأسرة الصباح الكرام في وفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف البيان أن السيسي "عبر عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة للعلاقات المصرية الكويتية، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".

وتابع البيان أن "الشيخ نواف الجابر الصباح أعرب عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من السيد الرئيس، والتي تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين".

من جانبه، أعرب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عن أسفه لعدم تمكن أسرة مبارك من السفر إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "عذراً؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك أن نكون أول الحاضرين في الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة آل صباح ولشعب الكويت الشقيق في وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد".

وأضاف علاء مبارك: "لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن إرادتنا تمنعنا من الحضور". وسبق أن أعرب علاء مبارك عن أمله بالسفر في عدة مناسبات منها حضور مباريات مصر في كأس العالم الذي استضافته روسيا وكذلك السفر للمملكة العربية السعودية لأداء العمر، مشيرا إلى عدم قدرته على ذلك بسبب "قرار منعه من السفر".