حمد بن جاسم ينشر صورا مع أمير الكويت الراحل ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، صورا تجمعه بأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الصباح، الذي أعلن عن وفاته، مساء الثلاثاء عن عمر 91 عاما.

جاء ذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" وقال في تعليق عليها: "في جنان الخلد يا أمير الإنسانية، هذه الصور قليل من الذكريات التي جمعتنا والتي لن أنساها".

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة خلال مراسم تنصيبه أميرا للبلاد، الأربعاء، خلفا للشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، الذي أعلن عن وفاته، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح". وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا".