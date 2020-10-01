تداول فيديو قبلة أمير الكويت الجديد لرأس أخيه الراحل الشيخ صباح الصباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه تقبيل أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الصباح، لرأس أخيه الراحل، صباح الصباح، خلال مراسم تشييع جثمانه.

لقطة اليوم .. سمو الأمير #الشيخ_نواف_الأحمد لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب انزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر. #صباح_الاحمد_الجابر_الصباح https://t.co/mIXuSvAcI9

ونشرت صحيفة المجلس الكويتية مقطع الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق قالت فيه: "سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لم يتحمل طول الغياب عن شقيقه الأمير الراحل فطلب إنزال الجثمان ليقبل رأسه في مشهد مؤثر".

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أدى اليمين الدستورية في مجلس الأمة خلال مراسم تنصيبه أميرا للبلاد، الأربعاء، خلفا للشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، الذي أعلن عن وفاته، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما.

وتنص المادة الرابعة من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح". وتوضح المادة الرابعة من قانون توارث الإمارة أنه "إذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا".