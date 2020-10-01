دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن فخره بدفاع بلاده عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وذلك في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان التركي.

وقال أردوغان إن "لفت الانتباه في جميع المحافل والمنصات إلى حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم الذي عشنا معه جنبا إلى جنب لقرون طويلة هو شرف كبير لنا على مستوى الدولة والشعب"، وفقا لما نقله موقع الرئاسة التركية.

وأضاف أن "قضية القدس بالنسبة إلينا ليست كأي قضية جيوسياسية، والبلدة القديمة التي هي قلب القدس بمظهرها وأسوارها وأسواقها ومبانيها الحالية إنما بُنيت على يد السلطان سليمان القانوني. لقد أولى أجدادنا لهذه المدينة اهتماما خاصا وعمروها واحترموها على مر العصور".

وتابع بالقول: "يمكن العثور حتى الآن على آثار المقاومة العثمانية في هذه المدينة التي اضطررنا لمغادرتها بعيون دامعة إبان الحرب العالمية الأولى. يعني أن القدس مدينتنا، ومدينة منا. كما أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وقبة الصخرة من المساجد الرمزية لعقيدتنا".

وأكد أردوغان أن مدينة القدس تحضن مقدسات المسيحيين واليهود. وقال إن "احتلال أراضي الفلسطينيين وهم سكان القدس وتلك المنطقة لآلاف السنوات، وانتهاك حقوقهم، يحتّم علينا الاهتمام بهذه القضية عن كثب. ولفت الانتباه في جميع المحافل والمنصات إلى حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم الذي عشنا معه جنبا إلى جنب لقرون طويلة هو شرف كبير لنا على مستوى الدولة والشعب"، مضيفا: "من هذا المنطلق، سنبقى على عهدنا بمتابعة الجرح الدامي للضمير العالمي، قضية فلسطين والقدس حتى النهاية".