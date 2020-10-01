تركيا تعلق على أنباء الحظر: موقفنا ليس ضد السعودية بل ضد قتلة خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تتخذ موقفا ضد إدارة المملكة العربية السعودية وشعبها بل ضد قتلة الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقال جاويش أوغلو، في لقاء مع وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية نشرته الخميس، ردا على أنباء حظر السعودية للمنتجات التركية، إنه "سمع عن أنباء كهذه لكنها ليست مؤكدة"، وأضاف أن "المسؤولين السعوديين فندوا تلك الادعاءات، لكننا ننتظر لنرى إن كان الحظر سيُفرض خلال الشهر الجاري".

وأكد وزير الخارجية التركي أن "حظرا كهذا في حال إقراره لا يتفق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، والقانون التجاري الدولي". وقال إن بلاده تسعى لحل الخلاف على المستوى الثنائي، مضيفا أنها "ستضطر لاتخاذ خطوات في حال عدم التوصل لاتفاق وفرض الحظر".

واعتبر جاويش أوغلو أن تركيا "لم تظهر أي عداء للسعودية خلال الفترة الماضية، وأن موقف بلاده "كان واضحا للغاية" عقب مقتل خاشقجي. وقال: "موقفنا هذا ليس ضد الإدارة والشعب السعودي، إنما بسبب قاتلي خاشقجي وعدم تسليمهم للعدالة، وليس هناك أي موضوع آخر".

ورأى وزير الخارجية التركي أنه "يجب على السعودية وتركيا التعاون لمقابلة تطلعات الأمة الإسلامية بصفتهما من أقوى دول العالم الإسلامي"، على حد تعبيره.