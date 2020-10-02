دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تقارير حول تعرض أحد حفلات الزفاف في منطقة الدقهلية إلى "سحر" دفع بإصابة الكثيرين بحالات إغماء و"حديث بأصوات غير أصواتهم" وفقا لما رواه شاهد عيان.

شاهد العيان استضافته قناة المحور المصرية في مداخلة هاتفية، حيث قال: "أنا كنت شغال الفراش تبع هذا الفرح ومن فترة بعد الظهر كنت هناك وحضرت الواقعة من البداية، الي حصل أن في الفرح بعد المغرب والكل فرحان ولا توجد أي مشاكل خالص.. في هذا الفرح بوفيه مشروبات سخنة وقهوة وحاجات من هذه، الساعة 9 بالضبط فوجئنا أن فيه دورق أبيض فيه مشروب تمر هندي راحوا تبع البوفية وجابوا صينية كبيرة وعليها كبيات وملأوها من التمر الهندي وراحوا سقوا ناس معينة.."

وتابع قائلا: "الناس كانت العريس والعروس أم العريس وناس معينة سقوها.. عدى نحو ربع ساعة من بعد ما الناس شربت وأول واقعة شفتها لقينا العريس وقف على المسرح وبدأ بالاستفراغ (التقيؤ).. لم يتعدى ثلاث دقائق بالضبط بصيت ورأيت لقينا أم العريس أغمى عليها جبنا ماء وفوقناها وبقت كويسة وبعد ما أفاقت جاء لها حالة تشنجات نايمة على الأرض كدة وتتعرض لتشنجات قوية جدا.."

وأضاف: "وبعد 5 دقائق لقينا أخت العريس الكبيرة و5 دقائق بعدها ووحدة أخرى، بعني لقينا أهل البيت وأهل العريس بالذات، طبعا بطلنا الفرح والناس مشيت.. قعدنا من الساعة 10:15 وأنا سبتهم بعد الفجر وروحت وضلوا على ما هم عليه، إزاي بقى؟ كل 5 دقائق نلاقي واحد وقف معانا، واقف ثابت معانا مدة مفيش أي مشكلة يوقع على الأرض تفوقه يجيله حالة تشنجات يعمل حركات ويتكلم كلام مش طبيعي.."

وأستطرد قائلا: "خال العريس راح جاب واحد شيخ من بلد جنبهم الشيخ ده جاب 5 ا, 6 من الأشخاص هؤلاء الي عندهم تشنجات وقرأ عليهم قرآن، وقال يا جماعة الناس هذه معمول لها حاجات وحشة ومش سهل جدا أن يتعافوا من الي هم فيه.. الناس بتتكلم كلام ثاني وبأصوات غير أصواتهم.."