رئاسة المسجد النبوي تعلن موعد إعادة فتح الروضة الشريفة للصلاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الجمعة، موعد إعادة فتح الروضة الشريفة أمام المصلين.

وأوضحت وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، في تغريدة عبر تويتر، أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة "ستكون بعد أسبوعين، بداية من يوم الأحد ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ (18 أكتوبر تشرين الأول)".

وأضافت وكالة رئاسة المسجد النبوي أنه سيتم تسهيل ذلك عن طريق تطبيق "اعتمرنا".

وأشارت الوكالة إلى أنه المرحلة الأولى ستكون بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

تنوه وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أسبوعين بداية من يوم الأحد الموافق ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ عن طريق تطبيق اعتمرنا بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية . https://t.co/1XVMVOO7nu

وفي مارس أذار الماضي، أغلقت السلطات السعودية المسجد النبوي لفترة دامت 74 يومًا، وجرى فتحه بشكل جزئي في أواخر مايو أيار الماضي.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت استئناف أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة. وفي سبتمبر أيلول الماضي، قالت وزارة الداخلية إنه سيتم السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة، في 4 أكتوبر تشرين الأول، فيما سيمكن للمعتمرين والزوار من خارج المملكة القيام بذلك بعدها بنحو شهر.

ويوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 481 إصابة جديدة لفيروس كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 335578 حالة. بجانب 29 وفاة إضافية، ليصل مجموع الوفيات جراء الوباء 4823.