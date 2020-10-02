صلاح خاشقجي يغرد بصورة في ذكرى رحيل والده الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر صلاح، نجل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، صورة سوداء بشمعتين مضيئتين وسطها، الجمعة، في الذكرى الثانية على رحيله.

جاء ذلك في تغريدة نشرها صلاح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، دون أي تعليق.

ويذكر أن أعلنت النيابة العامة السعودية، أصدرت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي أحكاما نهائية بحق 8 متهمين بقضية مقتل خاشقجي، وأكدت أنه بذلك تنقضي الدعوى وتُغلق القضية، حيث قال المتحدث باسم النيابة العامة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها: "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي"، حسب قوله.

ولفت المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أنه وبصدور هذه الأحكام تصبح قضية مقتل الصحفي السعودي مغلقة وقال في هذا الصدد: "بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية"، على حد قوله.

وكان صلاح قد نشر تغريدة سابقة نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019 أكد فيها قائلا: "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له.".