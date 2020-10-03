محمود عباس يوجه رسالة لترامب وميلانيا بعد إصابتهما بكورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تمنى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشفاء السريع لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء نقلا عن لسان عباس في رسالة وصلت لـCNN من الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه "يتمنى الشفاء والكامل للرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا".

وكان قد شن الرئيس الفلسطيني هجوما سياسيا في مرات عدة على ترامب إثر خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط ونقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في وقت لاحق.