دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستأنف المملكة العربية السعودية، منتصف ليل السبت – الأحد (بتوقيت مكة المكرمة)، أداء فريضة العمرة، للمرة الأولى منذ تعليقها في مارس أذار الماضي.

وكشفت إحصاءات رسمية لوزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحًا لأداء العمرة، في الفترة من 27 سبتمبر أيلول الماضي وحتى نهاية يوم الجمعة، منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا"، بحسسب ما أوردته قناة "السعودية" الرسمية.

ودشنت السلطات السعودية التطبيق للتسهيل على الراغبين في القيام بالمناسك، في غضون أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد تصاريح السعوديين بلغ 42.873، في حين كان هناك 65.128 تصريحا للمقيمين.

في حين قدرت السلطات السعودية أعداد المسجلين في تطبيق "اعتمرنا"، في خلال الأسبوع الأول من إطلاقه بنحو 309.686 سعوديًا ومقيمًا.

ونشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صورًا لآخر الاستعدادات في مسجد الحرام قبيل استقبال من سيؤدون مناسك العمرة لهذا العام.

ويجري تطهير المسجد الحرام 10 مرات يومياً، بمشاركة 4 آلاف عامل وعاملة. ويوميًا، سيتم استخدام 60 ألف لتر من المنظفات والمطهرات، إضافة 1200 لتر من المعطرات.

بجانب فرش 9 آلاف سجادة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان التباعد بين المصلين، بحسب ما قالته رئاسة الحرمين الشريفين.

كما سيتم توزيع 26 ألف عبوة ماء زمزم يوميًا على من يؤدون المناسك.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة، ستكون بعد أسبوعين بداية من يوم الأحد 18 أكتوبر تشرين الأول الجاري، من خلال تطبيق "اعتمرنا". وبما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.