تسجيل صوتي حصلت عليه CNN.. ترامب لم يكن قلقا من الإصابة بفيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رغم أنه كان قد اعترف للصحفي بوب وودورد، بحديث خاص، أن فيروس كورونا خطير وسريع الانتشار، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ليس قلقا من الإصابة بالفيروس.

حصلت CNN على تسجيل صوتي من مقابلة وودورد مع ترامب في 13 إبريل/نيسان سلط الضوء على عقلية الرئيس الأمريكي، فبينما اعترف ترامب للصحفي أن الفيروس يمثل مرضا وبائيا "يمزق" جسد الإنسان، أصر علنا على معارضة توجيهات ارتداء الكمامة وقلل من أهمية بروتوكلات التباعد الاجتماعي.

وعندما ألح وودوارد بالسؤال حول ما إذا كان ترامب يخشى الإصابة بالفيروس، قلل الرئيس الأمريكي من هذه المخاوف، إذ قال الصحفي الأمريكي للرئيس: "أنت معرض للإصابة به، بالطبع، فالطريقة التي تتنقل بها وهذه الإيجازات الصحفية التي تعقدها وتعاملك مع الآخرين، هل تخشى ذلك؟".

أجاب الرئيس الأمريكي على السؤال بالقول: "لا، لا أخشى ذلك، ولا أعلم السبب"، وعندما سأله وودورد عن السبب، قال ترامب: "لا أعلم، لكنني لست قلقا حيال ذلك"، حسب تعبيره.

ويظهر هذا الحوار الذي أشير إله في كتاب "الغضب" الذي نشره وودورد أن الرئيس الأمريكي استبعد أن يكون بخطر، لكن بعد أقل من 6 أشهر على ذلك، أعلن عن إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس.