نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، المسلمين بفتح الباب مجددا بشكل تدريجي أمام المعتمرين، في الوقت الذي نشرت فيه إمارة منطقة مكة صورا لتعقيم "صحن الكعبة" بعد مغادرة أول فوج من المعتمرين.

وكتب أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هنيئا لجميع المسلمين بعد عودة العمرة والمعتمرين الى صحن الكعبة المشرفة اليوم بعد تعليق مؤقت استمر 7 أشهر.."، على حد تعبيره.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بنفس تغريدته قائلا: "اللهم أدم على الجميع نعمة الصحة والأمن والأمان. نسأل الله للمعتمرين القبول"، حسب قوله.

هنيئا لجميع المسلمين بعد عودة #العمرة والمعتمرين الى صحن #الكعبة المشرفة اليوم بعد تعليق مؤقت استمر 7 أشهر.. اللهم أدم على الجميع نعمة الصحة والأمن والأمان. نسأل الله للمعتمرين القبول https://t.co/6xVOtDoDqt

وفي سياق متصل، نشرت إمارة منطقة مكة صورا لتعقيم صحن الكعبة بعد أن غادره أول فوج من المعتمرين، فجر الأحد.

#صور تطهير وتعقيم #المسجد_الحرام بعد أداء أول فوج من المعتمرين مناسكهم. https://t.co/qDczw3A0Db

يذكر أن السعودية كانت قد سمحت مجددا للمعتمرين بزيارة صحن الكعبة والمسجد الحرام بشكل تدريجي وفق إجراءات وضوابط احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وزار أول فوج من المعتمرين الموقع المقدس فجر الأحد.