دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، أول لقاء مع صحفيين وممثلين للمجتمع المدني في منطقة الخليج، حسبما قال حساب "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي🇮🇱 بيني غانتس بجهود ولي العهد السعودي🇸🇦 محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي🇦🇪 محمد بن زايد في مكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق السلام في المنطقة - خلال نقاش هو الأول من نوعه مع صحفيين من دول الخليج نظمه المجلس العربي للتكامل الإقليمي @thearabcouncil https://t.co/czV8Ugqaym

وأشاد غانتس، خلال لقاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظمه ما يسمى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي"، بجهود ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إن لهما مسيرة في مكافحة الإرهاب ودعم السلام في المنطقة.

ووفقا لما أورده حساب المجلس العربي للتكامل الإقليمي، قال غانتس إنه "علينا أن نفكر ونبحث ونقترح ما يمكن أن نواجه به القوى الراديكالية في المنطقة من خلال الوصول إلى السلام والاستقرار ونحن معًا، وما دام هناك رؤية وحوار ومقترحات سنكون معًا أقوى في المواجهة".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "لدي اعتقاد أن هذا السلام الراهن مع الإمارات والبحرين سيؤدي مع مضي الدول في التعاون المشترك إلى تطورات استراتيجية ايجابية للمنطقة ككل".

وقال غانتس: "الأمر الذي أتمناه، هو أن نتحلى بقدر من الصبر، (الأمر) سيأخذ بعض الوقت، أعتقد أن أول شيء يكمن في التعليم، إذا نجحنا في تعليم أطفالنا قبول الآخر، وما هي ثقافة الآخر... لدي العديد من رواد الأعمال العائدين مؤخرًا من أبوظبي.. قلت لهم اهدأوا لا تتعجلوا، دعونا نفعلها بشكل صحيح، لكن بشكل دائم، لا تحاولوا التسرع حتى لا ننتهى بخيبة أمل".

وزير الدفاع: في اسرائيل لدينا قدرات متميزة ومتقدمة في العلوم والطب وفي كل المجالات، ولقد قاموا بمواجهه التحديات التي كانت بمثابة مغامرات حتى اصبح لديهم القدرة على التطوير والمضى نحو المستقبل. https://t.co/01UwzjlTX5

وفي 15 سبتمبر أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي سلام مع إسرائيل، في البيت الأبيض. وبموجب الاتفاقين تقيم الدول الثلاث علاقات رسمية، وسط مساعي لتطبيع كامل للعلاقات.