دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وكلفه بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين اختيار من سيخلفه في المنصب، بحسب ما أورده الديوان الملكي.

وشكر العاهل الأردني الرزاز على ما فعله خلال رئاسته للحكومة، في معرض رده على طلب الاستقالة الذي رفعه إليه.

وقال الملك عبدالله الثاني، مُخاطبًا الرزاز: "إنني إذ أقبل استقالتك، لأكلفك والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة".

وشدد على ضرورة العمل خلال هذه الفترة "بهمة وعزيمة ومثابرة، لأن التعامل مع وباء كورونا يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ".

وقال العاهل الأردني إنه على الرغم "مما بذلته الحكومة من جهود في وضع الخطط والبرامج، ومساعيها الكبيرة في تنفيذ الأولويات، إلا أنه من الضرورة بمكان، أخذ العبر والاستفادة من كل الدروس والأخطاء، التي اعترضت بعض الاجتهادات في التعامل مع كورونا".

جلالة الملك عبدالله الثاني يقبل استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، ويكلف الدكتور عمر الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة تفاصيل: https://t.co/3ulfjw0atr #الأردن

وهذه هي المرة الثانية لحدوث هذه السابقة الدستورية قبيل تنظيم الانتخابات، حيث استقالت حكومة عبدالله النسور قبل انتخابات 2016، في مايو أيار من العام نفسه.

وحينها، لم يتم تسمية رئيس حكومة جديد فور قبول استقالة النسور. وجرى تشكيلها بعد إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يشهد الأردن انتخابات نيابية في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.