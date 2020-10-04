نشر الأحد ، 04 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن محامي الدكتور عبدالله النفيسي، أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، الأحد، عن صدور حكم من محكمة الجنايات الكويتية ببراءة موكله من قضية "الإساءة لدولة الإمارات".

وقال المحامي عادل عبدالهادي، عبر حسابه على تويتر، إن "محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد غازي الميموني أصدرت حكمها الأول، اليوم، باسم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،

ببراءة موكلنا الدكتور عبدالله النفيسي، من التهم الموجهة إليه في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية الكويتية بخصوص دولة الإمارات".

وينص الدستور الكويتي في المادة الثالثة والخمسين بالفصل الأول من الباب الرابع الخاص بـ"السلطات" ومهامها والفصل بينها على أن "السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور".

وفي 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد النفيسي بعد خروجه من جلسة محاكمته بمحكمة الجنايات في قضية الإساءة لدولة الإمارات، أن الكويت ما زالت محتفظة بالروح المؤيدة للرأي السديد والرأي الرشيد.

وقال النفيسي، في تصريحات لصحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية: "شعوري عظيم، أحمد الله أنني في الكويت، وأحمد الله أن الكويت ما زالت محتفظة بالروح المؤيدة للرأي السديد والرأي الرشيد".

وأضاف النفيسي: "أعتقد أن الجيل الجديد يجب أن يعض بالنواجذ على هذه الحريات وعلى هذه الدستورية وعلى هذه الروح، التي فيها كثير من الاحتشام السياسي، لأنه سمعت كلاما من هيئة المحكمة الموقرة لا يُقال في أي قطر عربي".