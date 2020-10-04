نشر السبت ، 03 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة، منتصف ليل السبت – الأحد، أولى أفواج المعتمرين، بعد استئناف المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام سعودية رسمية لحظة استقبال المعتمرين والزوار في الحرم المكي، عقب السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة.

وهي المرة الأولى لأداء العمرة منذ تعليقها من قبل السلطات السعودية، في مارس أذار الماضي، ضمن إجراءات احترازية استباقية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال نائب وزير الحج، عبدالفتاح مشاط، إن 184 ألف تصريح قد صدر للمعتمرين عبر تطبيق "اعتمرنا"، الذي طرحته السلطات لتنظيم عملية أداء العمرة، بحسب ما أوردته قناة "الإخبارية" الرسمية.

وأشار نائب وزير الحج إلى أن أعداد المعتمرين سوف تزيد حسب مراحل تدريجية، لافتا أن خطة تنظيم العمرة "مرنة"، وأن اتخاذ القرارات سيجري حسب التطورات.

المسجد الحرام يستقبل أفواج المعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. #واس_عام https://t.co/XRYLQeRpYY

#المسجد_الحرام يستقبل المعتمرين والزوار بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة https://t.co/rzcYE7lK04