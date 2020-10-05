دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن دعمًا مباشرًا قدمته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وقطر والسعودية إلى مجموعات مسلحة في سوريا.

وأضاف الأسد، في لقاء مع قناة محلية روسية بمناسبة مرور 5 على بدء التدخل الروسي في سوريا، أن الوضع في 2014 "كان خطير جدًا، الإرهابيون كانوا يتقدمون في مناطق مختلفة ويحتلون المدن بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر والسعودية.. إضافة لدعم غير مباشر من مجموعة الدول الغربية بشكل عام".

وأرجع الأسد سبب طلبه قيام روسيا بعمليات عسكرية في سوريا إلى موقعها الهام "وبالتالي أي خلل في هذه المنطقة سوف ينتشر في كل المنطقة، ويصل على مناطق أخرى، الصراع على سوريا يعود لأهميتها".

واعتبر الأسد أنه كان "من مصلحة روسيا ضرب هذا الإرهاب في سوريا".

وأشار الأسد إلى أن "العسكريين الروس كانوا يعملون دون توقف" في بلاده.

وضرب مثالا بـ"الطيارين الروس (الذين كانوا) عندما تشتد المعارك كانت تبدأ الطلعات في الثالثة صباحا قبل الشمس، وأحيانا لا تتوقف حتى منتصف الليل، لم يكن لديهم وقت للهدوء.. الجيش الروسي قدم تضحيات وشهداء".

وحول ما ورد في كتاب "الغضب" للصحفي المعروف بوب ودورد، بشأن ما ذكره عن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اغتياله، قال الأسد إن "ميزة ترامب (أنه) صريح، فضح النظام الأمريكي، بالنسبة لنا مفضوح بأقنعة الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان".