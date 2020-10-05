المتحدث باسم أردوغان يرد على تصريحات ماكرون حول الإسلام.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الإثنين، على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والذي اعتبر أن الإسلام "ديانة تعيش في أزمة عميقة"، ووصف المسؤول التركي هذه التصريحات بـ"الاستفزازية"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية التركية.

ونقلت الأناضول تغريدة لقالن، قال فيها: "إن زعم الرئيس الفرنسي ماكرون بأن "الإسلام يعيش أزمة"، تعبير استفزازي يغذي العداء ويُؤلّب على الإسلام"، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث باسم أردوغان إلى أن محاولة فرنسا جعل المسلمين "كبش فداء" لأخطائها ومغامراتها تمثل "خسوفا بالعقل"، حسبما نقلت الوكالة التركية.

وكان ماكرون قال، في حديثه خلال تواجده في ليه موروه، أحد أحياء باريس، إن الإسلام "ديانة تعيش أزمة عميقة كل مكان"، وأرجعها إلى التوترات بين الأصوليين والمشاريع الدينية السياسية.

وأضاف أن فرنسا ستتصدى لـ"الانعزالية الإسلامية" التي تسعى لإقامة "نظام مواز" و"إنكار الجمهورية"، في معرض حديثه عن ظاهرة "تحول الأحياء إلى مجتمعات منغلقة"