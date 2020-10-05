دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في مكافحة الإرهاب والسعي لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال غانتس، خلال لقاء عبر "الفيديوكونفرانس" مع صحفيين عرب نظمه "المجلس العربي للتكامل الإقليمي": "أعلم عن كثب مدى أهمية السلام بين الجيران في المنطقة"، مضيفا: "هذه فرصة مهمة لنظهر للعالم والأجيال القادمة كيف يمكن أن يكون السلام الدافئ".

وتابع غانتس بالقول: "حقيقة أن أطفال أبوظبي يتعلمون بشأن السلام بين بلدينا يجعلني أشعر بالكثير من السعادة والكثير من الأمل"، مشددا على أن "السلام يجعلنا أكثر قوة".

وأكد غانتس أنه يتابع "التغييرات المميزة التي تحدث في المنطقة ويقودها أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل على تعزيز التسامح بين جميع الأديان من أجل الاستقرار ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وقال غانتس: "لدينا مصالح مشتركة في الصراع ضد التطرف والتهديد والاعتداء الإيراني، هذا تهديد للمنطقة والعالم ونحن نخلق جبهة موحدة لمواجهته". وأضاف: "علينا أن نفكر ونبحث ونقترح ما يمكن أن نواجه به القوى الراديكالية في المنطقة من خلال الوصول إلى السلام والاستقرار ونحن معًا، وما دام هناك رؤية وحوار ومقترحات سنكون معًا أقوى في المواجهة".

ورأى غانتس أن "السلام سيكون قويا ومميزا وأكثر اتساعا من خلال الحوار والمناقشات"، وقال: "لدي اعتقاد أن هذا السلام الراهن مع الإمارات والبحرين سيؤدي مع مضي الدول في التعاون المشترك إلى تطورات استراتيجية إيجابية للمنطقة ككل".