دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيغادر المستشفى عند الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي الإثنين، داعيا إلى عدم الخوف من فيروس كورونا وعدم السماح له بالسيطرة على حياة الناس.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سأغادر مركز وولتر رييد الطبي العظيم اليوم عند الساعة 6:30 مساء، أنا بخير"، حسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لا تخافوا من كوفيد، لا تدعوه يسيطر على حياتكم، لقد تطورنا، تحت إدارة ترامب هناك الكثير من الأدوية والمعرفة العظيمة، أشعر بأنني أفضل مما كنت عليه قبل 20 عاما".

وكان قد نُقل ترامب إلى المستشفى بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وقد ظهر من المستشفى وهو يقول إنه بخير ويتحسن.