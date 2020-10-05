الكشف عن موعد لقاء بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في برلين

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وزارة الخارجية الألمانية عن لقاء بين وزيري خارجية الإمارات وإسرائيل في برلين، الثلاثاء، وفقا لبيان نشرته الإثنين.

ويأتي هذا اللقاء بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وغابي أشكينازي بعد أسابيع من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الدولتين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وكانت قد توصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق تطبيع كامل للعلاقات في أغسطس/آب الماضي، ووقع الطرفان الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر أن أول رحلة تجارية كانت قد انطلقت من تل أبيب إلى أبوظبي في أواخر أغسطس/آب وكان على متنها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.