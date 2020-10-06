دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا يمكن أن تكون "خطوة نحو شرق أوسط مستقر ومزدهر"، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكينازي، في العاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "لقد ناقشت اليوم مع زميلي أشكينازي مقترحات وأفكارا عدة، أبرزها التعاون في مجالات الطاقة والثورة الصناعية الرابعة، مع الإدراك بأن التعاون في مجال البحوث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا"، على حد قوله.

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: "الأهم اليوم إعادة التأكيد على عودة الأمل للإسرائيليين والفلسطينيين ليعملوا معا نحو حل الدولتين ونحو مستقبل مشرق لأطفال المنطقة".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد قائلا: "شكرا على جهودكم المثمرة بالترحيب بي إلى جانب صديقي غابي أشكينازي، وزير خارجية إسرائيل، قبل ثلاثة عقود، وحد الشعب الألماني مدينة برلين ليصنع التاريخ، واليوم نحن نجمتع معا على أمل صناعة التاريخ"، حسب قوله.

وكان قد أجرى الشيخ عبدالله بن زايد وأشكينازي زيارة إلى النصب التذكاري لمحرقة الهولوكوست في برلين، على هامش الاجتماع الذي وُصف بـ"التاريخي".